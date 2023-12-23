Временный поверенный в делах России вызван в МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране, сообщили в МИД, передает Trend.

Дипломату был выражен протест в связи с повторением поддержки необоснованных утверждений, представленных в заявлении по итогам шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел.

Сообщается, что ври встрече с временным поверенным в делах России представители иранского МИД подчеркнули "территориальную целостность страны", акцентируя необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности как одного из фундаментальных принципов в международных отношениях.

Министерство иностранных дел Ирана подчеркнуло, что три иранских острова в Персидском заливе являются неотъемлемой частью Ирана. Заявление гласит: "Правительство Исламской Республики Иран считает недопустимыми любые претензии со стороны других стран в отношении этих островов", - говорится в заявлении МИД.