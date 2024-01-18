Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с пакистанским коллегой

БАКУ /Trend/ - В телефонном разговоре Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Ирана, и Джалил Аббас Джилани, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан, обсудили и обменялись мнениями по последнему состоянию двусторонних отношений.

Как сообщает Trend, министр иностранных дел Ирана в этом разговоре, выразив удовлетворение дружественными отношениями двух стран, подчеркнул важность продолжения сотрудничества и тесных связей между должностными лицами двух стран в различных областях.

Амир Абдоллахиян, подчеркнув уважение Исламской Республики Иран к суверенитету и территориальной целостности Пакистана, заявил: «Суверенитет и территориальная целостность Пакистана сильно привлекают наше внимание».

Глава дипломатического аппарата назвал безопасность Пакистана безопасностью Исламской Республики Иран и заявил, что течение, известное как Джейш аль-Адл, является террористической группировкой, которая действует против общей безопасности двух стран.

Министр иностранных дел Ирана напомнил, что безопасность Ирана неоднократно подвергалась угрозе со стороны этой иранской террористической группы с территории Пакистана, и эта группа неоднократно брала на себя ответственность за террористические действия на территории Ирана.

Амир Абдоллахиян добавил, что антитеррористическая операция вооруженных сил Исламской Республики Иран вчера была направлена против этой иранской террористической группы, и ни один из граждан Пакистана не был атакован в этой операции.

Он подчеркнул важность продолжения диалога, согласия и сотрудничества между сторонами по двусторонним вопросам, в том числе по вопросу террористических групп, и, ссылаясь на частые переговоры между военными и безопасными должностными лицами двух стран, выразил надежду, что обмен мнениями будет продолжаться в правильном направлении отношений двух стран и в интересах более сильного сотрудничества в области безопасности.

Министр иностранных дел Пакистана также, сославшись на общие идеалы двух стран и историю Ирана и Пакистана в защите друг друга, а также борьбе с терроризмом, подчеркнул, что безопасность Ирана также является безопасностью Пакистана, и когда на территории Пакистана существовала угроза для Исламской Республики Иран, правительство Пакистана противодействовало ей.

Он также перечислил многочисленные области сотрудничества между двумя странами и попросил иранскую сторону предоставить информацию о террористических группировках на территории Пакистана в интересах совместного сотрудничества двух стран.

Он подчеркнул, что Исламабад ожидает, что борьба с террористическими группами в Пакистане будет осуществляться силами Пакистана.