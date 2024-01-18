США призывают все стороны к сдержанности в пакистано-иранском вопросе – Госдепартамент

БАКУ /Trend/ - США призывают все стороны к сдержанности в пакистано-иранском вопросе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы обеспокоены эскалацией в регионе. Это то, на чем мы сосредоточили свое внимание. Мы были очень обеспокоены возможностью эскалации с 7 октября. Вот почему мы предпринимаем интенсивные дипломатические усилия, чтобы попытаться предотвратить эскалацию. Мы видели комментарии правительства Пакистана о важности сотрудничества между Пакистаном и его соседями. Считаем, что это продуктивные и полезные заявления. Конечно, нет необходимости в эскалации, и мы призываем все стороны к сдержанности в этом вопросе", - сказал он.

Отметим, что военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок".

КСИР Ирана, как утверждалось, еще 16 января нанес ракетный удар баллистическими ракетами по штаб-квартирам группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана.

МИД Пакистана в ответ на это отозвал посла из Ирана. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что эта атака является «незаконным и неприемлемым актом», в связи с чем Исламабад оставляет за собой право на ответ.