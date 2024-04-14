Иран не собирается атаковать базы США в регионе - Абдоллахиян

БАКУ /Trend/ - Иран не собирается атаковать американцев или расположенные в регионе базы США. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Trend.

"Мы не собираемся атаковать американцев или американские базы в регионе, но если по нам ударят с американских баз, расположенных в странах региона, мы будем вынуждены атаковать их", - заявил министр.

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.