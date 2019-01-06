В Иране более 30 человек обратились в больницу после землетрясения

6 января 2019 21:22 (UTC+04:00)

Более 30 человек обратились в больницы в Иране с различными травмами после произошедшего в воскресенье землетрясения у ирано-иракской границы, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ИРИ Моджтаба Халиди.

"Никто из этих людей не пострадал в результате землетрясения, травмы были вызваны страхом и бегством", - заявил Халиди в интервью агентству IRNA.

По его словам, в больницу обратился 31 человек, большинство - 29 человек – отпустили домой. Двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе ирано-иракской границы в воскресенье. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что толчки были зафиксированы в 13.42 по времени UTC (16.42 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам.

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