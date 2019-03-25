В Иране горит бензопровод

25 марта 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На бензопроводе, по которому поставляется топливо из иранской провинции Хузестан (юг Ирана) в Тегеран, произошел пожар.

Пожар произошел в части бензопровода, проходящей через район Шуш. Об этом информационному агентству İRNA сказал губернатор района Шуш провинции Хузестан Аднан Гази, сообщает в понедельник Trend.

Гази пояснил, что взрыв, перешедший в пожар, произошел в 09:30 по местному времени из-за утечки на бензопроводе.

Он добавил, что на место происшествия направлены пожарные расчеты, работы по тушению пожара продолжаются.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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