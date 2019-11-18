В иранской провинции Восточный Азербайджан вновь произошло землетрясение

БАКУ/Trend/ - Сегодня в районе Сараб иранской провинции Восточный Азербайджан, в 04:08 часов по местному времени произошло землетрясение силой 4,4 балла.

Об этом сказали в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, сообщает в понедельник Trend.

Информации о жертвах нет.

Напомним, что восьмого ноября в 02:16 по местному времени, вблизи города Терк района Мияна, провинции Восточный Азербайджан, произошло землетрясение силой в 5,9 баллов, во время которого погибли пять и пострадали более 700 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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