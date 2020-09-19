Число скончавшихся в Иране от коронавируса превысило 24 тыс.

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 166 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, таким образом число скончавшихся в Иране от коронавируса достигло 24 118 человек.

Она отметила, что за последние сутки коронавирусом заразились 2 845 человек. Общее число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 419 043 человек, из них состояние 3 893 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что до сегодняшнего дня в Иране выздоровели от этого заболевания 357 632 человека.

Сообщается, что "красной" зоной по коронавирусу в Иране считаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гилан, Гум, Исфахан, Разави Хорасан, Восточный Азербайджан, Кирман, Северный Хорасан, Симнан, Язд, Зенджан и Газвин.

До сегодняшнего дня в Иране проведено свыше 3,71 миллиона тестов на коронавирус.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)