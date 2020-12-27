В Иране в результате схода лавины погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли в горах недалеко от Тегерана в результате схода лавины. Об этом в субботу сообщила газета Tehran Times со ссылкой на главу медицинского комитета Федерации альпинизма Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в пятницу он заявил о гибели двух альпинистов, а в субботу сообщил, что еще шесть человек были найдены мертвыми.

Как отмечает газета, в последние дни в нескольких регионах Ирана наблюдается сильный снегопад.