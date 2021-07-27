В Иране за сутки от коронавируса умерли еще 357 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 357 человек.

Об этом сказали в министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, сообщает во вторник Trend .

Тем самым число умерших от коронавируса в этой стране возросло до 89 479.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 34 951 человек, число инфицированных достигло 3 758 197. Состояние 5 100 из них оценивается как тяжелое.

До настоящего времени от коронавируса в стране выздоровели 3 291 979 человек, проведено свыше 25,6 млн тестов на выявление заболевания.

Всего в Иране применены порядка 10,9 млн доз вакцины от COVID-19. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 8,47 млн, вторую дозу - 2,49 млн человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)