От коронавируса в Иране за сутки скончались более 280 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 286 человек.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране с начала пандемии достигло 90 630.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 19 846 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 3 871 008, состояние 5 455 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 367 272 человека, проведено свыше 25,9 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 12,2 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 9,55 миллиона, вторую – 2,68 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)