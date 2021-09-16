В Иране заявили, что "Спутник Лайт" скоро выйдет на рынок в стране

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" в скором времени выйдет на иранский рынок. Об этом заявил в четверг в интервью агентству ISNA глава штаба по борьбе с коронавирусом в столичной провинции Ирана Алиреза Зали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спутник Лайт" скоро выйдет на иранский рынок вакцин, - цитирует чиновника ISNA. - У однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" меньше побочных эффектов, чем у других препаратов".

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что "Спутник Лайт" одобрен в Иране.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" позволит ускорить вакцинацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V".