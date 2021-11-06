Первая группа иностранных туристов прибыла в Иран в условиях пандемии

Заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Шалбафан объявил о прибытии в страну первой группы иностранных туристов из России после отмены визового запрета и выпуска инструкций о том, как туристам следует посещать страну в условиях пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Первая группа иностранных туристов прибыла в Иран из России после положительного голосования штаб-квартиры борьбы с коронавирусом о начале выдачи туристических виз", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Он назвал инструкцию о допуске иностранных туристов в условиях пандемии коронавируса в 31 провинцию страны шагом к надлежащему размещению прибывающих туристов: "Готовится необходимая инфраструктура для надлежащего приема прибывающих туристов".