Как выписать детей из квартиры?

Вопрос:

Здравствуйте. Суд вынес решение о выписки из моей квартиры мою бывшую жену и детей. Супругу я выписал, а детей ещё нет. Скажите пожалуйста, по достижению 18 лет детей, я смогу их выписать по этому решению суда? Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Это зависит от того, что указано в решении суда. Если указано, что дети подлежат снятию с регистрации, то органы, осуществляющие регистрацию граждан, должны сделать это по получении решения суда.

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