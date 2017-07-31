В Баку состоялось грандиозное закрытие международного фестиваля "ЖАРА-2017" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря, на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze состоялось грандиозное закрытие второго Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", сообщает Trend Life.

В четырехдневном фестивале "ЖАРА-2017", с 27 по 30 июля, принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреат множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников заслуживают самых высоких слов. Собрать столько звезд вместе и задать новый стандарт проведения международных фестивалей! На протяжении этих дней количество зрителей, посетивших концерты, достигло 40 тысячной отметки!

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

В заключительный вечер, который был посвящен 55-летию Григория Лепса, в конецртной программе приняли участие Лев Лещенко, Вахтанг Кикабидзе, Николай Басков, EMIN, Стас Михайлов, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Ани Лорак, Наргиз Закирова, Жасмин, Диана Арбенина, Глюкоза, Дима Билан, Лолита, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Александр Панайотов, Интарс Бусулис, Ройа Айхан, Мири Юсиф, группа IOWA, солисты Продюсерского центра Григория Лепса, и другие. И, конечно же, в этот вечер блистал сам юбиляр, как соло, так и в интересных дуэтах и трио.

Свои лучшие песни Григорий Лепс исполнил в присущей только ему манере, за которую его так любят поклонники. Обладатель уникального по диапазону и колориту вокала, редкой харизмы и мощной энергетики, страсти к экспериментам и предельной самоотдаче на концертах – он не просто певец – это исключительный артист! Его особый уникальный тембр голоса пробирает до глубины души любого слушателя. Его песни – это мощный эмоциональный накал и безудержная энергетика, которые сильно влияют на самую разную публику. Песни Лепса дарили зрителям в этот вечер весь спектр эмоций, переживаний, ощущений - энергичные песни сменялись более лиричными, даже философскими. Выступление артистов проходило под яркие овации зрителей, и завершился вечер праздничным салютом.

До новых встреч на фестивале «ЖАРА-2018»…

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)