Нет солнца без тебя: на российском телеканале покажут фильм о Муслиме Магомаеве

БАКУ /Trend Life/ - В эфире российского "Первого канала" 12 августа в 10:15 по московскому времени будет показан документальный фильм "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...", посвященный легендарному исполнителю, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

В фильме принимают участие: вдова Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская, народный художник СССР Таир Салахов, народный артист Азербайджана, режиссер Эльдар Гулиев, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов, народный артист России Владимир Винокур, народный художник России, модельер Вячеслав Зайцев, известный итальянский певец Робертино Лоретти, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) и многие другие.

"Друзья вспоминают, что бешеная популярность не испортила Муслима. "Он был великий и простой, его можно было легко разыграть, как ребенка", - говорит его друг Владимир Винокур.

О щедрости Магомаева ходили легенды. Эмин Агаларов: "Он обладал каким-то уникальным природным благородством, что очень редко встречается, особенно в таком масштабе. Какой бы ни была его миссия на Земле, он ее выполнил"", - отмечено в анонсе к фильму, размещенном на сайте телеканала.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает I премию, а в Каннах - "Золотую пластинку".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР, минуя звание народного артиста Азербайджана. С 1975-го по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Благодарю тебя" (1995), "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь - моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)