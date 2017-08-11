Море, солнце, поэзия... – мир Уснии Мурветовой (ФОТО, ВИДЕО)

11 августа 2017 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, актриса Усния Мурветова представила фотосессию и видеоролик под названием "Mənim dünyam" ("Мой мир"), сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Съемки проходили на берегу Каспийского моря.

По словам актрисы, работа над проектом была очень интересной, и не стало препятствием даже палящее солнце.

"Для меня море – это то место, где чувствуешь себя одухотворенной, свободной, здесь ощущаешь всю красоту и величие природы. Море вдохновляет, делает счастливым", - сказала Мурветова.

Режиссером и монтажером видеоролика является Ибрагим Фейзуллаев (İBO), продюсер – Зейнаб Абдуллах, фотограф – Эльшад Мусаев.

В рамках проекта Усния Мурветова декламирует произведения известных азербайджанских поэтов, среди которых Микаил Мушфиг, Наби Хазри, Бахтияр Вагабзаде и многие другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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