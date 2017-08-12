Вегетарианская еда, спорт и культура - "Фестиваль здоровый Азербайджан"

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры и туризма и министерства молодежи и спорта Азербайджана впервые в стране будет проведен фестиваль "Sağlam Azərbaycan Festivalı" ("Фестиваль здоровый Азербайджан"), сообщили Trend Life организаторы мероприятия. Цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни.

На фестивале, который пройдет в Баку, наряду с пропагандой культуры, спорта и туризма, будет широкое место отведено вегетарианству. В связи с этим на фестиваль будет приглашен украинский повар Константин Столяров, который представит гостям изысканные вегетарианские блюда, а также поделится полезными советами.

В рамках фестиваля будут проведены мастер-классы по приготовлению вегетарианской пищи, занятие йогой, уроки гимнастики, соревнования по волейболу, шахматам, мини-футболу, мини-гольфу, армрестлингу, капоэйра, паралимпийскому виду спорта – бочча и многое другое.

Фестиваль также будет интересен и детям, для которых предусмотрены уроки танцев, йоги, капоэйры, мастер-классы по фейс-арту и карикатуре, просветительские и развивающие игры и другие интересные мероприятия.

Также у гостей фестиваля появится возможность получить бесплатную консультацию врачей. В рамках фестиваля будет проведен забег под лозунгом – "Совместная борьба с раком". В забеге на два километра на территории бульвара Белый город примут участие люди разных возрастов.

На фестиваль, который пройдет на территории бульвара Белый город 25, 26 и 27 августа, вход свободный. Гости смогут пользоваться всеми услугами и развлечениями бесплатно. Выставленные на продажу продукты питания будут реализовываться со специальными скидками.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.saglamazerbaycan.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)