В Москве состоится грандиозный концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана (ФОТО)

19 октября 2017 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в концертном зале имени П.И.Чайковского 26 октября состоится грандиозный концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана Государственной филармонии имени Муслима Магомаева под названием "Мой Азербайджан" и премьера одноактного балета "Кёроглу", сообщил Trend Life представитель азербайджанской диаспоры Роман Агаев.

Художественный руководитель и постановщик - народный артист России, известный артист и хореограф Дикалу Музакаев.

"В рамках двухчасового концерта, который уже можно смело назвать историческим событием в культурной жизни России и Азербайджана, будут представлены азербайджанские народные танцы, отражающие колорит фольклора, самобытность и богатое историко-культурное наследие азербайджанского народа. Потрясающая хореография и номера, выступления танцоров и яркие национальные костюмы надолго запомнятся гостям вечера", – отметил Роман Агаев.

Концертная программа впервые была показана на торжественной церемонии открытия первого Бакинского шопинг-фестиваля, а затем гостям IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Государственный ансамбль танца Азербайджана создан в 1970 году. Все годы своей деятельности коллектив демонстрирует и пропагандирует уникальные хореографические традиции азербайджанского искусства, его неповторимого фольклора, красоту и изящество национальных танцев.

Ансамбль постоянно участвует в государственных мероприятиях Азербайджана, с успехом гастролирует в России, странах СНГ, в США, Италии, Франции, Португалии, Испании, Норвегии, Швейцарии, Бельгии, Израиле, Индии, Непале, Южной Корее, Китае, Вьетнаме, Ираке, Тунисе, Алжире, Марокко, Саудовской Аравии, Мексике, Бразилии, на Кубе и во многих других странах.

Коллектив традиционно представляет культуру своей страны на международных фестивалях и Днях культуры Азербайджана в России, Украине, Грузии, Турции, Австрии, Германии, Египте, Катаре, Китае, Японии, Тунисе и других странах.

В 1991 году за выдающийся вклад в развитие национальной культуры Государственный ансамбль танца был удостоен звания заслуженного коллектива Азербайджана.

С новой концертной программой Государственный ансамбль танца Азербайджана планирует совершить гастрольное турне по странам мира, представляя богатейшую танцевальную и музыкальную культуру страны.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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