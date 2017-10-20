Баку в ритме джаза: открытие Baku Jazz Festival 2017 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Elektra Events Hall в Баку состоялось открытие Бакинского международного джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival 2017), сообщает Trend Life. Фестиваль организован при поддержке министерства культуры и туризма и Фонда культуры Азербайджана.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это традиционно насыщенная музыкальная программа в исполнении известных азербайджанских и зарубежных джазменов. Джаз-фестиваль является одним из самых ожидаемых музыкальных событий года.

На открытии мероприятия заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев отметив важное значение фестиваля, подчеркнул, что он носит традиционный характер.

Адалят Велиев добавил, что наряду джаз-фестивалем в стране проводятся различные международные музыкальные фестивали, которые вызывают большой интерес у публики.

Далее состоялся первый концерт в рамках фестиваля, на котором выступил Секоу Куйят (Sekou Kouyate). Секоу Куйят - гвинейский вокалист и музыкант, виртуоз игры на коре (музыкальный инструмент с 21 струной). Куйят – унаследовал музыкальный талант от своего отца. Из-за виртуозного исполнения музыканта часто называют "Джими Хендриксом коры".

Секоу Куйяту свойственны импровизационная свобода, мощная энергетика, невероятное сценическое обаяние. Посредством вокала и игры на коре музыкант с легкостью передает глубину сложнейших джазовых композиций.

Отметим, что 12-й Бакинский международный джаз-фестиваль пройдет 20 - 28 октября. В рамках фестиваля выступят музыканты из Германии, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Израиля, Франции и других стран.

В рамках фестиваля будет проведен Международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman!", дни азербайджанского джаза, концерт детского джаза, художественные выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)