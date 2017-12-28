В Баку представлен гимн "Поддержка молодежи" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") – проект, реализуемый Государственной филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Благодаря реализации проекта, который стартовал в 2016 году, выявляются новые имена одаренных и талантливых представителей азербайджанкой молодежи. Проект дает возможность молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене, продемонстрировав свое мастерство широкой общественности.

По случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, на сцене Филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся потрясающий концерт в рамках проекта.

В программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов. Поддержать их в этот вечер пришли известные деятели культуры и искусства, педагоги, а также родные молодых музыкантов, их друзья и однокурсники.

Пока гости рассаживались в зрительном зале, за кулисами кипели страсти. Волнуясь перед выступлением, юные музыканты старались сконцентрироваться, настраивая инструменты, а вокалисты распевались.

Открывало вечер выступление Ансамбля "Lumineux" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель – Наала Барателия).

В сопровождении концертмейстера Пярвиза Мамедова они исполнили гимн проекта "Gənclərə dəstək". Гимн прозвучал очень торжественно, в его словах и мелодии были отражены все достоинства проекта и основные ценности. Автором слов гимна является Айсель Керим, автор музыки – Пикя Ахундова.

Затем в исполнении Ансамбля прозвучала народная песня "Çal oyna" (обработка - Юлизана Кухмазова) и композиция "Foggy Day"Джорджа Гершвина. Выступление ансамбля было встречно бурными аплодисментами публики и задало настроение всему прекрасному вечеру.

Далее на сцену один за другим выходили юные музыканты и вокалисты. Каждый артист покорил публику своим мастерством, еще раз подтвердив, что в стране музыкально одаренная молодежь, а проект "Gənclərə dəstək" способствует раскрытию их творческих способностей.

В программе в исполнении Пярвин Ашари (арфа), Мятанят Нуруллаевой (фортепиано), Зюмрюд Ализаде и Мехин Залыевой (фортепиано), Натаван Гасановой (ганун), Зеррин Мурадовой (фортепиано), Шейды Алескеровой (флейта), Исмаила Зюльфугарова (тар), Нармин Рзаевой (фортепиано), Ибрагима Бабаева (тар), Светланы Ахмедовой (фортепиано), Джанель Наджафли (скрипка), Лейлы Зейналовой (фортепиано), Айтян Оруджалиевой (вокал), Лизы Кизель (скрипка), Улькер Асадовой и Джамали Абдинзаде (фортепиано/Ансамбль музыкального колледжа имени А. Зейналлы), Талыба Искендерли (вокал), Нурай Байрамовой (фортепиано) прозвучали произведения Клода Дебюсси, Родиона Щедрина, Владимира Сапожникова, Ференца Листа, Фредерика Шопена, Жоржа Бизе, Арзу Аббасовой, Салеха Назарова, Анри Вьетана, Дьёрдя Лигети, Айсель Керим, Генрика Венявского, Лалы Джафаровой, Огтая Казыми, Эдварда Грига.

Каждое исполнение молодых музыкантов и вокалистов сопровождалось бурными аплодисментами. Концерт стал великолепным подарком поклонникам классической музыки, воспоминая о котором останутся надолго.

(Автор: Джани Бабаева)

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