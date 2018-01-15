В Баку пройдет IV Международный конкурс пианистов имени Азера Дадашева

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана (СКА) и Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли объявляют IV Международный конкурс пианистов имени Азера Дадашева - видного композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, лауреата национальной премии "Humay", профессора, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.
Конкурс состоится 21-25 апреля в Баку и будет состоять из трех туров. В нем предусмотрены две возрастные группы участников: I группа – до 16 лет, II группа – старше 16 лет.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить документы до 1 апреля в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли.
Цель конкурса – повышение интереса детей и юношества к академической современной музыке, формирование музыкального вкуса, пропаганда сочинений современных азербайджанских композиторов, расширение фортепианного репертуара учащихся музыкальных учебных заведений.
В жюри конкурса войдут известные деятели музыкального искусства, члены Союза композиторов Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.
Для участников конкурса предусмотрены денежные премии, дипломы, специальные награды.
I место – 1000 манатов и диплом I степени
II место – 800 манатов и диплом II степени
III место – 600 манатов и диплом III степени
Поощрительная премия – 400 манатов
За подробной информацией можно обращаться в Союз композиторов Азербайджана – тел.: (012) 598 08 84 и Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли – тел.: (012)493 79 04.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)
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