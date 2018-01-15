В Баку пройдет IV Международный конкурс пианистов имени Азера Дадашева

15 января 2018 20:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана (СКА) и Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли объявляют IV Международный конкурс пианистов имени Азера Дадашева - видного композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, лауреата национальной премии "Humay", профессора, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Конкурс состоится 21-25 апреля в Баку и будет состоять из трех туров. В нем предусмотрены две возрастные группы участников: I группа – до 16 лет, II группа – старше 16 лет.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить документы до 1 апреля в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли.

Цель конкурса – повышение интереса детей и юношества к академической современной музыке, формирование музыкального вкуса, пропаганда сочинений современных азербайджанских композиторов, расширение фортепианного репертуара учащихся музыкальных учебных заведений.

В жюри конкурса войдут известные деятели музыкального искусства, члены Союза композиторов Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Для участников конкурса предусмотрены денежные премии, дипломы, специальные награды.

I место – 1000 манатов и диплом I степени

II место – 800 манатов и диплом II степени

III место – 600 манатов и диплом III степени

Поощрительная премия – 400 манатов

За подробной информацией можно обращаться в Союз композиторов Азербайджана – тел.: (012) 598 08 84 и Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли – тел.: (012)493 79 04.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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