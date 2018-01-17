Национальные герои Азербайджана: "Лачинский орел" и "Манифест славной жизни" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бинагадинском центральном Доме культуры состоялся показ документальных фильмов, посвященных Национальным героям Азербайджана Огтаю Гюльалиеву и Пехлевану Фарзалиеву – "Laçın qartalı" ("Лачинский орел") и "Şərəfli ömrün manifesti" ("Манифест славной жизни"), сообщил Trend Life автор сценария и режиссер картин Ильтифад Гаджиханоглу.

Показ документальных фильмов, приуроченный к 28-й годовщине трагедии 20 Января, прошел при организации отдела кинематографии Министерства культуры и туризма Азербайджана и Главного управления культуры и туризма города Баку.

На открытии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

В своем выступлении автор сценария и режиссер фильмов Ильтифад Гаджиханоглу отметил значение подобных документальных картин в деле патриотического воспитания молодежи.

На мероприятии было рассказано о жизни и славном боевом пути Национальных героев Азербайджана.

Огтай Гюльалиев родился 10 ноября 1962 года в селе Хачынялы Лачинского района. После окончания средней школы в 1980 году был призван на военную службу. В 1984 году поступил в Бакинский филиал Полтавского кооперативного института. Служа в рядах МВД в Лачине, он защищал родную землю от армянских оккупантов. В ходе операции "Дашалты" ("Daşaltı əməliyyatı") Гюльалиев вывел из окружения 80 солдат. Во время боев близ села Пирджахан был тяжело ранен, но после лечения вернулся на фронт. Героически погиб 11 октября 1992 года в ходе боев в Лачинском районе.

Пехлеван Фарзалиев родился 27 сентября 1958 года в селе Дилагарда Физулинского района. Окончил Шушинский сельскохозяйственный техникум. В 1979 году прошел военную службу. В 1986 году окончил Оренбургский политехнический университет. Вернувшись на родину, поступил на службу в МВД. Пехлеван был командиром экипажа БТР, который доблестно оборонял села Физулинского района от армянских оккупантов. 11 апреля 1992 года героически пал при обороне села Гачар, уничтожив отряд противника и один БТР.

(Автор: Джани Бабаева)

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