Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер, посвященный 80-летию Эльзы Ибрагимовой

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 21 февраля в 19.00, пройдет вечер, посвященный 80 летию со дня рождения известного композитора, народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Эльзы Имадеддин гызы Ибрагимовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца. Вечер организован при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана.

На вечере выступят известные исполнители, прозвучат композиции “Bilməzdim”, “Gecələr bulaq başı”, “Sən yadıma düşəndə”, “Bakının işıqları”, “Sevgilim tut əlimdən”, “Mehribanım”, “O gözlər, o gözlər”, “Gəl barışaq”, “Qurban Verərdim”, “Daha məndə dözüm yox”, “Yoxluğunu bilə-bilə”, “Ey vətən” и т.д.

Цена билетов от 10 до 80 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Эльза Ибрагимова родилась 10 января 1938 года в Гаджикабуле. Выпускница музыкального училища имени Асафа Зейналлы и композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (сейчас Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Песни Эльзы Ибрагимовой исполняли известные певцы: Шовкет Алекперова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. О ней очень высоко отзывались композиторы Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Отар Тактакишвили, Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Мурад Кажлаев, Гара Гараев.

Ее композиции как истории человеческих судеб, в них и печаль, и счастье, и ностальгия. Музыкальная гармония, задушевность ее сочинений запали в душу миллионам слушателям. Без преувеличения можно сказать, что творчество Эльзы Ибрагимовой хватило бы на десятки композиторов. Ею был также написан цикл классических произведений, симфоническая поэма, оратория, вокально-инструментальные и камерные композиции, музыка к различным спектаклям. В ряду известных музыкальных сочинений также оперы "Афет" (автор либретто - Гусейн Джавид) и "Горящие колыбели" (автор либретто - Рамиз Гейдар), где отображена боль Карабахской трагедии. Эльзе Ибрагимовой принадлежит музыка к гимну азербайджанских нефтяников, посвященному 130-летию национальной нефтяной отрасли. Эльза Ибрагимова скончалась 11 февраля 2012 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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