Художники Швейцарии и Великобритании представят в Баку искусство раскрашивания стен

18 января 2018 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Стены галереи Art Villa украсят произведениями в стиле граффити художники Stefan Bust (Швейцария), Skore, Cruel 103, Drax (Великобритания) и Эмиль Меджнунов (Азербайджан), сообщил Trend Life в пресс-службе НПО Arts Council Azerbaijan.

Мероприятие, организованное НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и посольства Швейцарии, пройдет 21 января в 15.00.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Граффити - изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от просто написанных слов до изысканных рисунков.

В исторической науке этот термин используется давно, но в более узком значении. Когда заходит речь о древних эпиграфических памятниках, то разделяют понятия «граффити» и «дипинти». Если последнее обозначает надписи краской, то «граффити» - процарапанные надписи (сам термин непосредственно происходит от итальянского глагола graffiare - «царапать»).

В настоящее время широкое распространение получил спрей-арт, то есть рисование граффити с помощью аэрозольной краски.

(Автор: Вугар Иманов)

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