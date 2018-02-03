Известные азербайджанские артисты поздравили представителей молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры и туризма города Баку в Доме культуры имени Г.Аббасова в поселке Маштага состоялось мероприятие "Gənclər bizim gələcəyimizdir" ("Молодежь – наше будущее"), сообщили Trend Life в пресс-службе управления. Мероприятие было посвящено Дню молодежи Азербайджана.

В ходе вечера состоялся концерт, на котором выступили народная артистка Фидан Гаджиева, известные исполнители Рахида Бахышова, Айсель Ализаде, Роза Заргарли, Эмиль Бадалов, Абдул Халид, Лейла Рамазанлы, а также танцевальный ансамбль "İncəsənət" и ритм-группа "Nağara".

Исполнители подарили публике незабываемые впечатления и положительные эмоции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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