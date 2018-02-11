7:0 в пользу Александра Шаровского: как отметил юбилей народный артист Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Без народного артиста Александра Шаровского невозможно представить Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Он главный режиссер театра, генератор ярких мыслей и оригинальных идей, актер, сыгравший множество блестящих ролей, режиссер, поставивший, потрясающие спектакли, человек с безмерным талантом и безграничной любовью к своей профессии. Трудно поверить, но Александру Яковлевичу Шаровскому исполнилось 70. Свой юбилей мастер отметил в родном театре в окружении коллег, друзей, близких людей и преданных поклонников.

До начала мероприятия в интервью представителям СМИ министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, отметил заслуги Шаровского в развитии азербайджанской культуры и искусства. "Желаю Александру Яковлевичу Шаровскому еще больше творческих находок и достижений. И самое главное радовать всех поклонников театрального искусства", - подчеркнул министр.

Перед тем как пройти в зрительный зал гости вечера с большим интересом рассматривали стенд, установленный в фойе театра, на котором множество фотографий повествовали о различных этапах жизни и творчества Александра Шаровского – это его роли и спектакли, награды и общественная деятельность, репетиции, гастроли и фестивали.

Торжественный юбилейный вечер назывался "Театр – это жизнь!". И действительно театр стал для Шаровского местом, без которого режиссер не мыслит своей жизни, это пространство, где можно удивлять публику, театр - дом, шумный, суетливый, полный друзей.

Вечер Александра Шаровского начался неожиданно - с аперитива. Да, да именно с аперитива, учтивые официанты с подносами, на которых стояли стопочки с водкой и закуской ходили между рядами и предлагали гостям разогреть аппетит... И это не казалось странным, ведь все пришли на день рождения, а день рождения – это праздник, который невозможно представить без застолья, тостов, воспоминаний и песен.

В юбилейной программе "Театр – это жизнь!" уместилась вся жизнь именитого режиссера, с ее яркими эпизодами и теплыми воспоминаниями. В этот вечер на сцене блистал именинник, народный артист говорил о своем детстве, юношестве, семье, друзьях, и конечно о театре, без которого он не мыслит жизни.

"Я вас всех люблю, - обратился Шаровский к зрителям. Эта любовь зарождалась в бакинских двориках на территории известной как "Бешмяртябя"". Юбиляр с юмором рассказывал о детстве, соседях - ярких, колоритных людях, которые его окружали, о просмотрах индийских фильмов с несравненным Раджом Капуром, о тете Саре - женщине, которая за ним присматривала. Образы этих людей, какие-то обстоятельства из их жизни, режиссер в будущем будет использовать в своих спектаклях, но, а пока он маленький мальчик, которого тетя Сара прячет за чадру, чтоб не сглазили, а ее сын Мухтар защищает от всех дворовых мальчишек, мешавших гулять в садике. "С тех пор меня не глазят и с тех пор я гуляю!", - подытожил историю из детства режиссер. Шаровский рассказывал об этом периоде с таким юмором, что многие зрители не смогли сдержать смех.

Следующий эпизод из жизни, о котором народный артист рассказал зрителям, назывался "Как я стал артистом". Как часто бывает в жизни, события, которые кажутся нам незначительными, в дальнейшем приобретают особую ценность. Так, юный Шаровский еще в школе играл в театральном кружке, среди его ролей был и Арбенин, а через много лет режиссер поставил на сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна спектакль "Маскарад", где также исполнил главную роль.

Кстати в театр Шаровский попал по большой любви, только тогда не к искусству, а к девушке. Она работала в оркестре Театра юного зрителя в Баку, и чтобы завоевать ее сердце молодой Шаровский решил тоже устроиться туда. Все старания Александра Шаровского оправдались, вскоре они поженились, у них родился сын, прожили в браке больше 10 лет, но потом разошлись, а вот ТЕАТР в жизни мастера остался навсегда.

Народный артист рассказал о ТЮЗе, о известных мастерах, с которыми ему посчастливилось поработать, вспоминая образы, которые он воплотил в спектаклях, Шаровский назвал роль Д`Артаньяна в "Трех мушкетёрах" мистической. Будучи задействованным в спектакле, режиссером которого был Юлий Гусман, с Шаровским происходили невероятные вещи – вначале сильный грипп, и как следствие паралич голосовых связок, второй случай - когда во время поклона актер должен был спуститься по канату, но что-то пошло не так и Александ Шаровский буквально рухнул на сцену с большой высоты, в третий - во время исполнения песни остановилась фонограмма. Сейчас все эти эпизоды народный артист вспоминает с юмором, а тогда было не до смеха.

В самый интересный момент, когда режиссер рассказывает о своей жизни, Шаровского прерывает актер театра Олег Амирбеков, обращаясь к юбиляру, он говорит, что мужская часть труппы решила подложить ему свинью!

И тут на сцене появляются народные артисты Мабуд Магеррамов, Сафа Мирзагасанов, заслуженный артист Фуад Османов в образе героев из сказки про трех поросят. Увидеть именитых актеров в таких образах можно было только на юбилее Александра Шаровского. Актеры пришли не только поздравить юбиляра, но и сделать заманчивое предложение, от которого режиссер не сможет отказаться. Им надоело играть привычные роли, и они захотели поменять амплуа, а Шаровского попросили перевести их из спектаклей для взрослых, в детские постановки, поэтому и образы выбрали такие, чтобы наверняка уговорить режиссера.

Вспоминая родителей Александр Яковлевич Шаровский отметил, что когда они узнали, что он ушел в театр был скандал. "Папа так за всю жизнь не пришел ко мне в театр, а мама пришла через много лет на спектакль "Закат" где я играл Менделя Крика", - вспоминает народный артист. В этом спектакле Шаровский исполнял лирическую песню, в тот день он стал на колени и спел композицию для мамы. В это момент она встала и на весь зал сказала "Это мой сын!", так артист получил прощение.

Конечно, огромный период деятельности Александра Шаровского связан с Государственным русским драматическим театром имени Самеда Вургуна. Делясь воспоминаниями режиссер рассказал о великих артистах, мэтрах театрального искусства, о курьезах на сцене и за кулисами, о своих ролях и спектаклях.

"Каждый раз когда я одевал костюм моего персонажа, моя осанка менялась, появлялось другое дыхание и происходило, то что происходит с артистом, то что называется – моментом перевоплощения", - подчеркнул он.

На вечере были зачитаны поздравительные письма и телеграммы Александру Шаровскому от руководителей ведомств и учреждений Азербайджана, от театральных деятелей России и Грузии.

В исполнении Фуада Османова, Мабуда Магеррамова, Сафы Мирзагасанова и заслуженного артиста Салмана Байрамова прозвучали музыкальные номера из спектакля "Мусье Жордан ученый ботаник и дервиш Мастали-Шах знаменитый колдун", женская часть труппы театра также преподнесла любимому режиссеру музыкальный подарок. Ярким моментом вечера было выступление народной артистки Бриллиант Дадашевой, которая исполнила композицию из постановки "В хрустальном дворце". Номер получился красивым, лирическим, глубоким.

За свою творческую деятельность Шаровский сыграл множество ярких запоминающихся ролей, вспоминая их он прочитал монологи из драмы Гусейна Джавида "Шейх Санан" и из пьесы Григория Горина "Поминальная молитва".

Одним из самых запоминающихся и трогательных моментов вечера стало появление на сцене супруги мастера, заслуженной артистки Натальи Шаровской. Актриса вышла на сцену в образе Федры из одноименного спектакля. На протяжении долгих лет Наталья Шаровская поддержка, опора, муза режиссера.

"В интервью меня часто спрашивают: " Счастлив ли я?" На что я отвечаю, что у меня есть любимая работа, любимый сын и шесть замечательных внуков, есть любимая жена, друзья, мои зрители, у меня есть – театр. В детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Мои сверстники мечтали быть летчиками, космонавтами, в крайнем случаи завмагами, а я мечтал стать футболистом, играть в команде "Нефтчи", но судьба распорядилась иначе, и я ею доволен", - сказал народный артист.

Александр Шаровский поблагодарил всех кто работал с ним в театре, всех зрителей и друзей, всех кто пришел поздравить его в этот вечер. Юбилей мастера театрального искусства завершился бурными и продолжительными овациями, криками "Браво!".

Шаровскому 70, но это только цифры, впереди еще много ярких идей, интересных ролей и премьерных спектаклей. А все цифры в пользу, в пользу Александра Шаровского.

(Автор: Джани Бабаева)

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