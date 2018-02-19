Лучшие песни Саида Рустамова в исполнении известных артистов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Лучшие песни выдающегося композитора, дирижера, лауреата Государственной премии, народного артиста Азербайджана Саид Рустамова (1907-1983) в исполнении известных артистов будут представлены 14 марта в 19.00 на сцене Дворца Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие народные артисты Назакет Теймурова, Азер Зейналов, Гюльяз Мамедова, Самир Джафаров, Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Ильгар Мурадов, Лала Мамедова, Анар Шушалы, Алмаз Оруджова, Тейюб Асланов, Зохра Абдуллаева, Эхтирам Гусейнов, исполнители Надир Гафарзаде, Сархан Буньятзаде, Хайям Нисанов и другие. Выступление пройдет в сопровождении заслуженного коллектива оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова и симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио.

Творчество Саида Рустамова тесно связано с азербайджанским музыкальным фольклором. Широко используя в своем творчестве мугам, ашугскую музыку и народные песни, он создал своеобразный музыкальный язык. В его творчестве видное место занимает песенный жанр. Он написал лирические, патриотические песни, а также песни посвященные миру, труду - «Сурейя», «Алагёз», «Сумгаит», «Я голосую за мир». «Комсомол», «Где ты?», «Это ль не стихи», «Пой, тар», «Девушка-нефтяник», «Девушка-ткачиха», «Девушка-врач». Саид Рустамов - автор музыкальных комедий «Беш манатлыг гялин», «Дурна» и «Жена начальника». Является автором ряда учебно-методических пособий на азербайджанском языке, составителем фольклорных изданий. Саиду Рустамову запись и обработка азербайджанских мугамов Раст, Шур, Сегях, Чаргях, Баяты-Шираз, Кюрд Шахназ, Эйраты и др.

С 1935 по 1975 год работал художественным руководителем и главным дирижёром оркестра народных инструментов. В 1940-1943 годах был директором и художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии, в 1949-1953 годах - председателем правления Союза композиторов Азербайджана.

Цена билетов от 10 до 60 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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(Автор: Вугар Иманов)

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