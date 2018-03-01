Азербайджанская молодежь показала - кто на самом деле разрушил Париж...(ФОТО)

1 марта 2018 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного института культуры и искусств (ADMİU) "Yeni nəsil dəvət edir" (Новое поколение приглашает) представлен спектакль по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне", сообщает Trend Life.

Образы в спектакле воплотили студенты четвертого курса (группа "Сабах") – Руслан Исмайлов, Хадиджа Мамедова, Анаханым Султанова, Джордж Гафаров, Сусана Мамедова, Мухаммед Мусаев, Хилал Демиров, Гусейнага Асланов и Гонче Велиева . Режиссер-постановщик – руководитель курса, заслуженный артист Нофель Велиев.

"Повесть о Мусье Жордане - учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне" - вторая комедия в четырёх действиях выдающегося азербайджанского писателя и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде, написанная в 1850 году.

Сюжет: Действие происходит в Карабахе в 1848 году. Французский ботаник, член Королевской академии Жордан приезжает сюда для изучения местных видов растений. Он гостит у Текле-Муганлы Хатамхан-аги. Его племянника, молодого Шахбаза привлекают рассказы Жордана о Париже, и он собирается ехать туда вместе с Жорданом учиться наукам. Но этого не хотят его невеста Шарафниса и тётя Шахрабану ханум. Чтобы помешать поездке, они прибегают к помощи известного дервиша Мастали, приехавшего из Ирана. За сто червонцев, которые Мастали дали наивные и суеверные женщины, он начинает "разрушать" столицу Франции. Мастали произносит страшные заклинания, вызывает чертей и дьяволов и даёт им приказание одним ударом разрушить Париж, подобно тому, как он разрушит его изображение…Волею исторической судьбы, в этот момент происходит революция в Париже, свергнута монархия и провозглашена республика. Наивные женщины думают, что это сделал дервиш. Мусье Жордан должен немедленно ехать во Францию и придется оставить Шахбаза дома. Женщины ликуют! А на вопрос Хатамхана: "Кто же разрушил Париж?", Жордан отвечает: "Черти! Сатана! Дьяволы! Злодеи!" …

(Автор: Вугар Иманов)

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