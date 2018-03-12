Азербайджанские художники представили свои картины в Милане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работы азербайджанских художников представлены на международной выставке в галерее "Expo Fiera" в Милане (Италия), сообщила Trend Life заслуженный художник Асмер Нариманбекова.

Выставка проходит под названием "Цвета без границ", на ней экспонируются произведения художников из Азербайджана, Италии, Турции и Грузии. На открытии выставки присутствовали искусствовед, профессор Джанлуиджи Гварнери и куратор галереи Элена Феррари, которые отметили сочную палитру и пластичность композиций в работах азербайджанских авторов.

На выставке представлено более 50 произведений азербайджанских художников. В экспозицию вошли работы Асмер Нариманбековой, Рены Амраховой, Вафы Эфедизаде-Тезджан, Айсель Миргасымовой, Азера Алиева, Айсель Бадаловой, Фидан Ахундовой, Арифа Амирова, Лалы Агаевой, Айсель Амировой, Фатимы Гарибли, Джамали Рахманлы.

Большинство представленных работ имеют национальные мотивы, а также художники представили много пейзажей.

Выставка продлится до 22 марта.

(Автор: Джани Бабаева)

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