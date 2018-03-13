Актер сериала "Kurtlar Vadisi" приехал в Баку (ФОТО)

13 марта 2018 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известные деятели культуры Турции, актер театра и кино Эмин Олджай и писатель-драматург Тунджар Джуджаноглу посетили Азербайджанский государственный музыкальный театр в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Эмин Олджай известен азербайджанским зрителям по образу Омера баба в популярном турецком сериале "Kurtlar Vadisi" ("Долина волков"). Тунджар Джуджаноглу - автор произведений, по которым ставились спектакли в азербайджанских театрах.

Гости встретились с заместителем директора театра Гусейном Гусейновым. В ходе встречи состоялось обсуждение дальнейшего развития культурных связей между странами, реализации интересных творческих проектов.

Гости также ознакомились с созданными в театре условиями. Затем они посетили репетицию постановки "Nuri-didə Ceyhun". Режиссером-постановщиком которой является заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, автор идеи проекта и художественный руководитель - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

Тунджар Джуджаноглу также выразил надежду, что в ближайшее время на сцене театра, поставят спектакль по его произведению.

(Автор: Джани Бабаева)

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