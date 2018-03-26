В Губе состоялось открытие древней купольной бани после реставрации (ФОТО)

26 марта 2018 18:51 (UTC+04:00)

ГУБА /Trend Life/ - Азербайджан - страна древней истории и богатой культуры. Здесь находится большое количество древних архитектурных памятников и исторических зданий. Губа, как и столица и другие регионы нашей страны, известна своими архитектурными сооружениями, среди которых купольная баня XVIII-XIX веков ("Hündür günbəzli hamam").

Сегодня в Губе состоялось открытие отреставрированного архитектурного памятника "Hündür günbəzli hamam" , сообщает Trend Life. Реставрационные работы проведены при финансовой поддержке Фонда послов США по охране культурного наследия. Проект реставрации был утвержден Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.

"Hündür günbəzli hamam" в соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана включен в Список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.
В мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, посол США в Азербайджане Роберт Секута, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, представители общественности района, деятели культуры и науки.

В своем выступлении Зияддин Алиев отметил важное значение мероприятия, подчеркнув, что в Азербайджане уделяется большое внимание охране исторических памятников и культурного наследия.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнул, что очень важно сохранять свою историю, культуру и передавать следующим поколениям национально-духовные ценности. Министр выразил признательность всем, кто участвовал в реставрационных работах.

Посол США в Азербайджане Роберт Секута подчеркнул, что данный проект внесет вклад в экономическое развитие и развитие туризма, а также популяризации богатой истории Губы.
Далее участники мероприятия ознакомились с проведенными реставрационными работами.
Отметим, что здание бани построенного из красного кирпича, венчает большой купол, который позволял сохранять в помещении нужную температуру и влажность. В здании шесть комнат. Вода подавалась из находящегося под баней колодца или из городского водопровода. До конца 1979 года баня использовалась и была главным местом отдыха для губинцев. Теперь же эта жемчужина архитектуры отреставрирована и охраняется государством в качестве исторического памятника.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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