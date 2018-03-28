Азербайджанский сюрреалист открывает портал в Москве через мистику ночи

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана, сюрреалист Мехрибан Эфенди представляет страну на Международной выставке Visionary Art, которая проходит в Московском Доме художника с 27 марта по 1 апреля. В экспозиции представлена картина "Мистика ночи", сообщила Trend Life художница.

Visionary Art привлекает внимание как создателей, так и зрителей по всему миру. Популярность его настолько широка, что этот стиль может по праву считаться новым всемирным феноменом. Несмотря на современно звучащее название, он отражает изначальный интерес художника к внутреннему миру, где фантазия, а не реальность становится источником творчества. Искусство – это всегда попытка заглянуть внутрь себя, познать себя самого, свое место, в каком-то смысле «нарисовать душу».

Общая идея художников Visionary Art – отношение к живописи как к инструменту, посредством которого отражается «внутренний пейзаж», таким образом, искусство становится не целью, а средством на пути к самопознанию, самосовершенствованию. Картины – это некие порталы, которые откроют бесконечные возможности существования и самовыражения, это путь чувств, а не разума. Спонтанное, не контролируемое волей или неким замыслом или планом изображение внутреннего мира автора, фантастических миров и существ. Развитие этого стиля идет параллельно с распространением восточных духовных практик (например, йоги), техник проникновения в глубины подсознания, интересом к языческому и дописьменному прошлому народов.

Картины представлены по следующим тематическим направлениям: виженари арт, мистический символизм, космизм, фанстастический реализм, магический реализм.

Мехрибан Эфенди с 2010 года участвует в проекте "Международный сюрреализм сегодня", который объединяет художников из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Работы Эфенди были представлены в Португалии, США, Голландии, Болгарии, Словакии и других странах. Удостоена международных премий в Германии, Франции и Македонии как лучший художник по костюмам фильма немецкого режиссера Вейта Хелмера "Абсурдистан". В 2014 году была отмечена престижной итальянской премии имени Сандро Боттичелли "За искусство и талант", которая вручается Фондом Сальваторе Руссо за яркую художественную деятельность за последние годы. В 2016 году ее работы "Мистика ночи" и "Импрессия ночи " вошли в книгу "Polychromia" (международное издательство Studio Byblos, Италия) о лучших современных художниках-сюрреалистах по версии National Geografic.

(Автор: Вугар Иманов)

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