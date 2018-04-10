13+, 16+ и 18+…Кто представит Азербайджан в Италии?

10 апреля 2018 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинокомпания "Нариманфильм" объявляет набор группы детей из трех человек в возрасте: 13+, 16+ и 18+ для участия в качестве жюри на Giffoni Experience, который пройдет в рамках фестиваля Giffoni International Film Festival, сообщает Trend Life.

Giffoni International Film Festival - уникальное событие в мире кино, где членами жюри являются дети из разных стран мира, и которое проводится на протяжении почти 50 лет.

"В этом году мероприятие пройдет в дни летних каникул с 20 по 28 июля. 3000 детей из разных стран мира просмотрят и оценят порядка 100 фильмов. Дети будут иметь возможность дискутировать и обсуждать просмотренные фильмы со своими сверстниками и определить победителя конкурса. За время фестиваля они смогут пообщаться с режиссерами, актерами, деятелями кино и самое главное со своими сверстниками из более чем 40 стран. Это отличная возможность для детей развить их кругозор, ощутить мултикультуральную среду, завести знакомства со сверстниками из разных уголков мира и зажечь их интерес к киноиндустрии в целом", - говорится в сообщении "Нариманфильм".

Фестиваль проходит в городе Салерно, на юге Италии в курортном месте на берегу Тирренского моря. За время фестиваля, кроме просмотра фильмов, также предусмотрена широкая культурная программа, которая заинтересует детей разных возрастов. На время фестиваля дети будут проживать в итальянских семьях со своими сверстниками. Хорошее знание английского или итальянского языка обязательно.

Кинокомпания “Нариманфильм”, Ул. Зии Буньядова 65, Баку

Тел: + 994 12 491 63 79

E-mail: emin@narimanfilm.az

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(Автор: Вугар Иманов)

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