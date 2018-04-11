В Баку откроется выставка турецкого исламского искусства

11 апреля 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств 17 апреля в 12.00 откроется выставка исламского искусства тюркского мира “Türk İslam Sənətləri Sərgisi”, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра турецкой культуры Бакинского института Юнуса Эмре (Bakı Yunus Emre İnstitutu).

Гостям будет представлено более восьмидесяти экспонатов изобразительного и декоративно–прикладного искусства из выставочной коллекции муниципалитета города Бурса. Об искусстве древней турецкой живописи можно судить по многочисленным рукописям, украшенным миниатюрами, и произведениям, отличающимися гармонией и красочностью образа. Прикладное искусство Турции представлено разнообразными керамическими и фаянсовыми экспонатами, деревянными резными предметами, изделиями из металла – посудой и оружием. Для их росписи используют разнообразные стилизованные растительные мотивы. Традиционными считаются турецкие красные ткани с серебряным или золотым узором. Турецкие ковры и коврики для молитвы имеют сдержанный колорит и выразительную композицию.

Экспозиция организована при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана и посольства Турции.

Выставка продлится до 22 апреля.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане
Энергетика 17:10
Генсек НАТО посетит Турцию
Турция 16:32
Турция призвала Россию и США к сдержанности на фоне ситуации в Сирии
Турция 15:18
Глава МИД Турции заявил, что Африн нельзя передавать под контроль Дамаска
Турция 14:25
Премьер Ирака заявил, что на территории страны нет турецких сил
Турция 13:05
В Турции из-за удара молнии один человек погиб, семеро ранены
Турция 00:04
По итогам визита президента Кыргызстана в Турцию состоялась церемония подписания совместных документов
Кыргызстан 10 апреля 06:55
Вице-премьер Турции о выводе военных из Африна
Турция 10 апреля 03:45
Президенты Кыргызстана и Турции провели переговоры в узком и расширенном форматах
Кыргызстан 10 апреля 03:31
Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии
Россия 9 апреля 16:06
Путин и Эрдоган обсудили последние события в Сирии
Россия 9 апреля 15:50
Лавров: Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска
Россия 9 апреля 14:22
В Турции подорван военный автомобиль: ранены девять военнослужащих
Турция 9 апреля 01:13
Один человек погиб и 20 пострадали при ДТП с автобусом в Турции
Турция 8 апреля 12:29
ВВС Турции продолжают антитеррористические операции на севере Ирака
Турция 8 апреля 11:40
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Турция 8 апреля 02:01
Санкции США против Рособоронэкспорта не повлияют на поставки Анкаре С-400
Турция 6 апреля 19:00
Россия рассматривает расчет за нефть в национальных валютах с Турцией и Ираном
Россия 6 апреля 18:07