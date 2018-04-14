Азербайджанцы и австрийцы создали "Ковер-самолет" – презентация в Вене (ФОТО)

14 апреля 2018 01:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Вене (Австрия) состоялась церемония открытия выставки «Ковер-самолет», объединяющей студентов-художников Азербайджана и Австрии, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского музея ковра. Выставка организована Министерством культуры и туризма Азербайджана, Азербайджанским музеем ковра, Азербайджанским культурным центром в Вене и Венским университетом прикладных искусств. Экспозиция представлена в рамках проекта «Crossing» (Перекресток).

В мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджана в Австрии, Азербайджанского музея ковра, Венского университета прикладных искусств, Азербайджанской государственной академии художеств, дипломатических миссий, деятели культуры и науки.

На открытии директор Центра азербайджанской культуры в Вене Лейла Гасымова высоко оценила плодотворное сотрудничество, обмен студентами, совместные проекты и выставки между высшими учебными заведениями двух стран. Было отмечено, что деятельность Центра не ограничивается лишь продвижением азербайджанской культуры и искусства в Австрии, главное – это укрепление сотрудничества между деятелями культуры и искусства обеих стран, особенно молодых художников и студентов.

Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, отметила, что в октябре прошлого года в Баку состоялся V Международный симпозиум по азербайджанскому ковру на тему «Традиции и инновации».

"Это мероприятие вошло в историю как значимое событие в культурной жизни нашей страны с участием экспертов по коврам и текстилю, художников, коллекционеров из разных стран. Симпозиум проводился в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 ноября 2016 года. Симпозиум стал из самых важных событий, произошедших после включения азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, ставшего результатом огромных усилий Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. К этому международному мероприятию Азербайджанский музей ковра приурочил ряд проектов на тему «Традиции и инновации», среди которых выделяется выставка «Ковер-самолет»", - отметила Ширин Меликова.

Директор музея также сказала, что проект вызвал большой интерес. Важнейшим аспектом проекта «Crossing» («Пересечение») является опыт, накопленный студентами в процессе совместной работы и ознакомления с традициями. Они, знакомясь с историей орнамента, изучали ковры в экспозиции музея, читали книги и обсуждали их, искали точки пересечения и находили совершенно неожиданные решения.

«Эксперимент – это основа развития, и мы со всей ответственностью можем заявить, что достигли цели. Результат этого эксперимента - выставка «Ковер-самолет» - с успехом демонстрировался в Азербайджанском музее ковра до января 2018 года. За три месяца выставку посетили более 20 000 гостей », - добавила Ширин Меликова.

Проректор Венского университета прикладных искусств, декан факультета «Текстиль: cвободный прикладной и экспериментальный художественный дизайн» Барбара Путц-Плеско отметила, что вуз, который она представляет, заинтересован во взаимодействии с международными партнерами и реализации совместных проектов. Она выразила уверенность, что выставка Ковер-самолет», отражающая революцию межкультурного диалога в искусстве и подготовленная студентами в течение пяти месяцев, будет с таким же большим интересом встречена любителями искусства в Вене, как это было в Баку. Она отметила, что в будущем намечены и другие совместные проекты Азербайджанской государственной академии художеств и Венского университета прикладных искусств.

Затем каждый участник проекта проинформировал посетителей мероприятия о своем произведении и ответил на их вопросы.

Выставка продлится до 10 мая.

(Автор: Вугар Иманов)

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