"Простодушная Эрендира" из Колумбии приедет в Азербайджан

18 апреля 2018 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках III Шекинского международного театрального фестиваля "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ") на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоится показ спектакля театральной труппы из Колумбии, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Студия актеров из Колумбии Acto Teatro представит вниманию зрителей спектакль "Простодушная Эрендира" по мотивам повести колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке". Спектакль будет представлен в 19.00 19 мая.

Автор инсценировки и режиссер-постановщик - Джон Марио Ривера, художник по свету - Вайнер Санчес, звукорежиссер - Даниэла Кинтеро. В спектакле заняты - Лина Родригес, Диана Солано, Карлос Гонзалес, Алекс Буитрон, Джон Марио Ривера, Джулиана Диас, Мануэль Мурильо.

Постановка будет идти на испанском языке в сопровождении субтитров на русском языке.

Напомним, что III Шекинский международный театральный фестиваль пройдет 12-19 мая 2018 года при совместной организации министерства культуры и туризма, Исполнительной власти города Шеки и Союза театральных деятелей Азербайджана. В нем примут участие театральные коллективы из России, Ирана, Грузии, Мексики и Колумбии.

Фестиваль пройдет в два этапа – национальный и международный. В национальный этап включены визиты республиканских театров в Сумгайыт, Хырдалан, Лянкяран, Мингячевир, Хачмаз, Евлах, Агдам, Барду, Агстафу, Загаталы, Исмаиллы, Гейгель.

В международном этапе запланированы выступления колумбийского театра Acto Teatro, мексиканского театра La Kvinta, театра из иранского города Бендер-Аббас, грузинского театра Muvement, Северо-осетинского государственного академического театра имени В.В. Тхапсаева и других.

(Автор: Джани Бабаева)

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