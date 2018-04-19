Азербайджанский "Звонок" раздастся в Иране

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига примет участие в I Международном фестивале перформанса и искусства в Иране, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль пройдет в городе Мешхед 22-30 апреля.

Участниками фестиваля станут представители театрального искусства из более 10 стран. В его рамках, наряду с демонстрацией театральных постановок, пройдут семинары и мастер-классы.

В качестве почетного гостя на фестиваль приглашен директор Кукольного театра, заслуженный работник культуры, президент Азербайджанского национального центра UNİMA Рашад Ахмедзаде, который выступит перед участниками фестиваля и расскажет о деятельности Центра за последние 5 лет.

На фестивале азербайджанский театр представит моноспектакль "Zəng" ("Звонок"). Автором сценария и режиссером-постановщиком спектакля является главный режиссер театра Гурбан Масимов, художник-постановщик - Равана Ягубова. В постановке занят ведущий актер театра Рагим Рагимов.

Спектакль рассказывает о семейных отношениях, внимании, которое нужно уделять родителям.

(Автор: Джани Бабаева)

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