Россия и Турция – сказка и драма из Азербайджана (ФОТО)

27 апреля 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Май месяц станет плодотворным для коллектива Азербайджанского государственного театра юного зрителя, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

С 1 по 6 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра (Владикавказ, Россия) будет представлена азербайджанская сказка по произведению Абдуллы Шаига "Тыг-тыг ханум". Показ спектакля пройдет в рамках заключенного сотрудничества между театрами. В рамках визита директор ТЮЗа, заслуженный артист Мубариз Гамидов встретится с министром культуры Республики Северная Осетия-Алания, с руководителями театральных коллективов, предствителями азербайджанской диаспоры.

Со 2 по 5 мая по приглашению муниципалитета Анталья (Турция) на IX Международном театральном фестивале будет представлен моноспектакль в жанре драмы Ровшана Агаева “Sonluğun sonu” (Конец конца, актриса – Гушвер Шарифова).

10 мая на XX Международном фестивале монодрамы в Битола (Македония) будет представлен моноспектакль "Контрабас" по произведению Патрика Зюскинда.

От театра в фестивале примут участие народная артистка Азербайджана, режиссер Джаннет Салимова и заслуженный артист Шовги Гусейнов. Отметим, что данный спектакль уже завоевал награды фестивалей, проведенных в Иране, Турции, Молдове, России и Украине.

(Автор: Вугар Иманов)

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