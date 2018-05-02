Юные музыканты выступили с концертом, посвященным 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Главного Управления культуры города Баку и Исполнительной власти Сураханского района в Центре Гейдара Алиева Сураханского района состоялась концертная программа, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

На мероприятии присутствовали начальник Главного Управления культуры города Баку Вугар Зейналов, заместитель главы Исполнительной власти Сураханского района Рашад Гаджиев, председатель Сураханской районной организации партии «Ени Азербайджан» Вугар Сеидов, руководители музыкальных школ города Баку, деятели культуры и искусства.

Сначала участники мероприятия возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому в парке Гейдара Алиева Сураханского района. Затем состоялось ознакомление с Центром Гейдара Алиева в Сураханском районе.

Концертную программу открыл хоровой коллектив детской школы искусств №3, в исполнении которого прозвучало произведение "Ey vətən", посвященное общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В ходе программы в исполнении учащихся школы прозвучали сочинения Гара Гараева, Арифа Меликова, Фредерика Шопена, Людвига Минкуса, Клода Дебюсси и других композиторов.

В заключение мероприятия председатель Сураханской районной организации партии «Ени Азербайджан» Вугар Сеидов вручил хоровому коллективу и учащимся школы дипломы за активное участие в концертной программе.

(Автор: Джани Бабаева)

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