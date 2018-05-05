Незабываемые роли Фуада Поладова: Надо достойно пройти предначертанный Всевышним путь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в последний путь проводили народного артиста Азербайджана Фуада Поладова, сообщает Trend Life. 24 мая выдающемуся актеру исполнилось бы 70 лет…

Тяжелая утрата для нашей культуры…Фуад Поладов оставил неизгладимый след в истории театра и кино, сыграв более восьмидесяти ролей, многие из которых входят в золотой фонд нашего искусства. От первой роли в фильме «Следствие продолжается», в котором он снялся еще школьником в 1966 году, до театральной – «В хрустальном дворце» в 2016 году Он блистал на сцене Государственного академического национального драматического театра и Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в спектаклях азербайджанских и мировых классиков, потрясающе играл в фильмах – "Легенда о любви", "Меч и перо", "На дне", "Тахмина и Заур", "Гамлет", "Вишнёвый сад", "Дьявол", "Призраки среди нас", "Наполеон 1", "Королевские игры", "Следствие продолжается", "Свекровь", "Главное интервью", "Надежда", "Там, где сливаются реки", "Я возвращаюсь домой", "Колдун", "Град", "Расстрел переносится" и т.д. Незабываемые роли - Цезарь, Наполеон, Фердинанд, Лопахин, Кардинал Вулси, Герман Льюис, Шах Гаджар, Мирза Шафи, Деде Горгуд, Фархад, Низами… К сожалению, тяжелая онкологическая болезнь забрала от нас Личность, чей Талант и Человечность были любимы и почитаемы среди всех зрителей и актеров… Церемония прощания, по завещанию актера, прошла в его доме, он был похоронен на кладбище «Гурд гапысы» в Ясамальском районе. Под аплодисменты, под последние аплодисменты…

Фуад Поладов говорил…

- Жизнь – это трудный путь преодолений и совершенствования духа. Мы приходим в мир для того, чтобы идти по этому пути. А дорогу осилит только идущий. То есть постоянно работающий над собой: в профессии, в быту, в человеческом общежитии. Жизнь – это миг: между рождением и уходом, даже между «вчера» и «завтра». Поэтому ежевечерне, возвращаясь, домой, анализируешь события дня, делаешь выводы, чтобы завтра не совершать вчерашних ошибок. Только так можно прожить жизнь достойно и оставить по себе добрую память, а своим детям – незапятнанное имя.

-Я никогда не разделяю роли на любимые и нелюбимые. Что касается трудных ролей, я считаю, что все роли трудные. Но если актёр уверен в себе, и хорошо владеет своей профессией, то и работа над ролью будет доставлять ему удовольствие. Чем глубже копаешь, тем (труднее) интереснее она становится.

- Я благодарен судьбе за то, что в свое время играл с величайшими актерами, и мне сегодня есть, что передать молодому поколению, среди которых немало талантов.

-Подавить творческий дух творческого человека невозможно, если он предан своему делу и настоящий профессионал.

- Если ты силен духом, то можешь многое: стать личностью, проявить свою индивидуальность – как профессионал и как человек. Сила духа – это то, что может уберечь от компромиссов, граничащих с подлостью.



- Предпочитаю справедливость, чего бы она ни касалась, восстанавливать прямым, открытым разговором, пусть и неприятным, а не путем закулисных заговоров или каких-то измышлений. Так честнее, порядочнее, да и по-мужски. Я не из тех, кто выжидает момент, чтобы нанести удар в спину. Привык говорить все в лицо. Малоприятно, но справедливо.



– Культура проявляется во всем: в твоей работе, в общественной жизни, в отношении к окружающим и к самому себе. Даже когда ты один на один с собой. Знаете, есть история о человеке, которого спросили, почему он не снимет одежду в комнате, где никого нет, ведь день выдался жарким. Как вы думаете, что он ответил? Он сказал: «Я не один. Здесь, помимо меня, есть еще я сам». То есть культура – это не то, что выставляется напоказ, для других. Это проявление внутренней сути, нравственного, духовного, интеллектуального содержания. Это то, что заложено в нас генетически, потому что накапливалось предками, передаваясь из поколения в поколение.

-На земле самые несчастные – это те, кто никогда не любил и не умеет любить. Именно любовь способна придать нашей жизни глубину и смысл.

-Я себя ощущаю простым смертным, которому надо достойно пройти предначертанный Всевышним путь…

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

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