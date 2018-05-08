Актер, который дарил только позитивные эмоции: Вспоминая Бахадура Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошел вечер, посвященный 85-летию со дня рождения известного актера Бахадура Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На открытии киновед, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде рассказал об актерском таланте и человеческих качествах Бахадура Алиева. Было отмечено, что Бахадур Алиев наряду с актерской деятельностью, был хорошим организатором в кинопроизводстве. Около 40 лет своей жизни он посвятил развитию национального кинематографа.

Бахадур Алиев родился 24 февраля 1933 года в Масаллинском районе. Окончил факультет "Актер кино и драмы" Азербайджанского государственного института искусств (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Работал актером и ассистентом режиссера на Бакинской киностудии (сейчас киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы).

Снялся в таких кинокартинах как "Тени ползут", "Двое из одного квартала", "Ее большое сердце", "Можно ли его простить?" и других, а также в советско-индийском художественном фильме "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников". Актер, получавший приглашения на участие в фильмах республик Средней Азии, завоевал популярность в Узбекистане после съемок в картине "Ширали и Айберчин". Одной из самых запоминающихся ролей стал образ председателя колхоза Гадира в фильме "Улдуз".

Бахадур Алиев также известен своей деятельностью в сфере дубляжа, он работал заместителем заведующего дубляжного цеха киностудии. Скончался 16 сентября 2002 года.

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Мушфиг Хатамов рассказал о творчестве актера. Было отмечено, что не каждому актеру суждено, снимаясь в эпизодических ролях, продемонстрировать искусство и остаться в памяти зрителей. Для актера не было маленьких или больших ролей. В каждом созданном образе он всегда стремился быть естественным и запоминающимся.

Народный артист Ильхам Намиг Кямал поделился интересными воспоминаниями, совместной работой в киножурнале "Мозалан" и передаче "Sabahınız xeyir" на Азербайджанском радио. Заслуженный деятель искусств, режиссер Эльхан Джафаров рассказал об административной работе Бахадура Алиева в кино, о человеческих качествах актера, который всегда дарил окружающим позитивные эмоции.

На мероприятии были показаны фрагменты из фильмов с участием Бахадура Алиева.В заключение вечера сын актера Рауф Алиев выразил признательность организаторам и всем участникам мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)

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