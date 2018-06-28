Национальный оркестр Ирана выступил в Баку с потрясающим концертом (ФОТО)

28 июня 2018 01:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось торжественное открытие Дней культуры Ирана в Азербайджане, сообщает Trend Life. В начале мероприятия прозвучали государственные гимны двух стран.

Выступивший на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о развитии отношений между двумя странами в области культуры.

Было отмечено, что деятели культуры и искусства Ирана принимают участие в мероприятиях, проводимых в нашей стране, а представители искусства Азербайджана с успехом демонстрируют свое творчество в Иране.

Было подчеркнуто, что проведение Дней культуры – мероприятие, которое имеет важное значение для двух стран. Данное мероприятие придаст новый импульс, и будет способствовать развитию и расширению сотрудничества в области культурного обмена между двумя странами.

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Сейид Аббас Салехи отметил, что существует большой потенциал для развития отношений между Ираном и Азербайджаном в сфере культуры.

Было подчеркнуто, что культурные и исторические связи между двумя странами уходят своими конями в прошлое. Но нас объединяет не только прошло, но и сегодняшний день.

Сейид Аббас Салехи выразил уверенность, что связи между двумя странами будут развиваться и расширяться и в дальнейшем.

Далее была представлена концертная программа, в ходе которой выступил Национальный оркестр Ирана под управлением дирижера Фирудина Шахбариана, солист программы Салар Агили (вокал). Музыкальные сочинения были исполнены виртуозно, красиво и одухотворенно.

Напомним, что Дни культуры Ирана в Азербайджане проходят 27 июня - 1 июля 2018 года. В рамках Дней культуры 28 июня в 17:00 в Киноцентре "Низами" состоится показ фильма "Мухаммед: Посланник Аллаха", 28 июня в 19:00 – показ постанови театра Titovak "Божественная комедия. Ад" на сцене Государственного музыкального театра, 29 июня в 19:00 - концерт Национального оркестра Ирана в Гянджинской государственной филармонии.

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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