Польская молодежь поет на азербайджанском "Бакылы баласыйам" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ Азербайджано-венгерский международный квартет заслуженного артиста Эльчина Ширинов (пианист), в который входят Андрас Дес (перкуссия), Мартон Фенивеси (электро и акустическая гитара) и Матиас Шандаи (контрабас) выступают с гастролями в Польше и Венгрии, сообщает Trend Life.

Квартет выступил с концертом в Кракове, а ныне принимает участие в Международном фестивале-конкурсе джаза Voicingers 2018 в Жоры. Эльчин Ширинов также входит в состав жюри фестиваля. Эльчин Ширинов провел мастер-класс по йоге и джазовым импровизациям для польской молодежи.

"Во время перерыва меня попросили научить их азербайджанской композиции и первое, что пришло на ум - это песня Самеда Самедова "Бакылы баласыйам" (Я - бакинский парень), так как очень соскучился по родному Баку. Получилось очень даже интересно", - сообщил Trend Life по телефону из Польши Эльчин Ширинов.

Выстпуления квартета Эльчина Ширинова также пройдут в городах Надьканижа (25 июля), Печ (26 июля), Капольч (27 июля) и на международном фестивале джаза Opus Jazz Club в Будапеште.

Коллектив неоднократно принимал участие на зарубежных фестивалях, в 2016 году в Будапеште был выпущен диск "Maiden Tower" ("Девичья башня"), а в этом году в рамках проекта Baku Summer Jazz Days состоялась премьера в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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