В Азербайджане названы победители конкурса проектов короткометражных художественных фильмов

2 августа 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Подведены итоги проводимого министерством культуры Азербайджана конкурса проектов короткометражных художественных фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Цели конкурса - стимулирование творческой деятельности молодежи, работающей в сфере кинематографа, поддержка компаний, занимающихся производством аудиовизуальной продукции, пропаганда посредством кино национальных и общечеловеческих ценностей.

Из 24 проектов, представленных на конкурс независимыми продюсерскими центрами, членами жюри были выбраны четыре победителя:

Проект "Protez" – "CNF production"

Проект "Estakadada" – "Narimanfilm"

Проект "Naməlum dahi" – "Bravo Studio"

Проект "Salam" – "Zen Film".

Планируется, что победившие проекты будут реализованы представленными компаниями на базе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры.

(Автор: Джани Бабаева)

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