Фирдовси Атакишиев и "Любовь": французские фильмы азербайджанских артистов

3 августа 2018 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Франции в Азербайджане, Французский институт в Баку и Landmark Hotel приступают к реализации нового проекта, посвященного французскому кинематографу, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства.

Проект будет реализован в сотрудничестве с яркими представителями культуры и искусства Азербайджана. Всеми любимые артисты под звездным небом на открытой террасе Landmark Hotel покажут публике свои любимые французские фильмы и поделятся впечатлениями от данных кинокартин.

Первым гостем проекта будет известный актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев. Артист представит публике фильм Михаэля Ханеке "Любовь".

"Любовь" - французско-немецко-австрийский художественный фильм, камерная драма режиссёра Михаэля Ханеке, премьера которой состоялась на 65-м Каннском кинофестивале, где лента получила главный приз – "Золотую пальмовую ветвь".

Сюжет фильма: Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно заботясь друг о друге. Сейчас им за восемьдесят. Анна заболевает и начинает постепенно угасать: сначала отключается память, потом отказывается подчиняться тело, наступает паралич. Оставив преподавание в консерватории, Жорж всецело посвящает себя заботам о жене. Мужчина не может представить любимую в доме престарелых, на чем настаивает их взрослая дочь, время от времени навещающая родителей. Эти визиты - настоящее испытание для семьи, жизнь которой, казалось бы, проходила в гармонии и любви…

Фильм будет показан 3 августа в 19.30 (адрес: ул. Низами, 90A, Rotunda Hall Landmark) на французском языке с английскими субтитрами.

Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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