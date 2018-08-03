Костюмы из популярных азербайджанских кинофильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино и 120-летию азербайджанского кинематографа, сообщает Trend Life.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

В рамках мероприятия в фойе Киноцентра была развернута выставка костюмов из известных отечественных кинофильмов - "Судьба государя", "Свекровь", "Джавадхан", "Бабек", "Вестник рассвета", "Дервиш взрывает Париж".

(Автор: Джани Бабаева)

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