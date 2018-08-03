Костюмы из популярных азербайджанских кинофильмов (ФОТО)

3 августа 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино и 120-летию азербайджанского кинематографа, сообщает Trend Life.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

В рамках мероприятия в фойе Киноцентра была развернута выставка костюмов из известных отечественных кинофильмов - "Судьба государя", "Свекровь", "Джавадхан", "Бабек", "Вестник рассвета", "Дервиш взрывает Париж".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку почтили память видных кинематографистов (ФОТО)
Культура 2 августа 10:08
В Баку показали наследие и современность в искусстве миниатюры (ФОТО)
Культура 27 июля 20:30
YARAT представляет в городе Газах передвижную выставку "YENƏ O BAĞ OLAYDI"
Культура 26 июля 15:31
Будь счастливым на чистой Земле! Азербайджан глазами Георгия Богословского (ФОТО)
Интервью 17 июля 13:02
Как говорят глаза... показали в Баку (ФОТО)
Культура 12 июля 16:57
В прифронтовой зоне Азербайджана прошел фестиваль "Из регионов в регионы" (ФОТО)
Культура 9 июля 15:42
Лента новостей
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос почти на 7%
Бизнес 13:49
МВД и минэкологии Азербайджана принимают жесткие меры в связи с незаконным вывозом песка и щебня
Общество 13:30
Правительство Италии привержено реализации TAP (Эксклюзив)
Энергетика 13:11
В Казахстане снизился прожиточный минимум
Бизнес 13:07
Назначен глава Аппарата минтруда Азербайджана
Экономика 13:06
KAZ Minerals приобретает медный проект в России
Бизнес 13:01
Первый канал России начинает трансляции международного фестиваля "ЖАРА 2018" в Баку (ВИДЕО)
Культура 12:57
«Узавтосаноат»: Каждый четвёртый в Узбекистане сможет стать автовладельцем
Бизнес 12:49
В Баку пройдет Кубок мира FIG по акробатической гимнастике
Общество 12:34