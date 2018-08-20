БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане планируется проведение Недели российских фильмов. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Дипломат подчеркнул, что в сентябре в Азербайджане пройдет Неделя российских фильмов, а в ноябре планируется проведение международного театрального фестиваля, в котором примут участие российские театральные коллективы.

Отметим, что российские театральные коллективы часто приезжают в Азербайджан с гастролями. Показы спектаклей всегда вызывают большой интерес у азербайджанской публики.

Также с большим интересом азербайджанский зритель встречает работы кинематографистов России.

Напомним, что в октябре 2015 года в Азербайджане была проведена Неделя российских фильмов. В программу показов вошли современные российские фильмы различных жанров - "А зори здесь тихие..." (режиссер Ренат Давлетьяров, 2015), "Батальонъ", (режиссер Дмитрий Месхиев, 2014), "Зеленая карета" (режиссер Олег Асадулин, 2015), "Мама дарагая" (режиссер Ярослав Чеважевский, 2014), "Неуловимые" (режиссер Артем Аксененко, 2015), "Овечка Долли была злая и рано умерла" (режиссер Алексей Пиманов, 2015), "Призрак" (режиссер Александр Войтинский, 2015).

В мероприятии приняли участие гости из России - народный артист России Борис Щербаков, актеры Ольга Ломоносова, Валерия Шкирандо, Александра Розовская, Денис Шведов, продюсер и сценарист Иван Капитонов, продюсеры Екатерина Филиппова, генеральный директор Продюсерского центра "Кинофест" Сергей Брагин.

(Авторы: Анвар Мамедов, Джани Бабаева )

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