Фортуна жеребьевки и талант Эмилии Ягубовой принесли победу в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская исполнительница, победительница телепроекта "Səs Azərbaycan" Эмилия Ягубова названа лучшей международного музыкального фестиваля Discover Silk Road Star (Найти звезду Шелкового пути), который прошел в Батуми (Грузия), сообщила Trend Life продюсер, поэтесса, член жюри фестиваля Захра Бадалбейли.

Захра Бадалбейли выразила признательность организаторам фестиваля в Грузии и отметила, что мероприятие прошло на высоком уровне. Эмилия Ягубова сказала, что чувствует себя счастливой и гордится возвращением в Баку с победой.

По условиям конкурса, надо было исполнить три композиции – мировой хит, национальную и грузинскую композиции. Эмилия в течение трех конкурсных дней исполнила мировой хит «Listen», «Азербайджан» Айтян Исмихановой и грузинскую песню «Cumad minatre».

Интересно, по итогам трех туров Саломе Мирианашвили из Грузии, Мирас Жугунусов из Казахстана и Эмилия Ягубова набрали одинаковое количество балов - по 285 баллов. Тогда члены жюри решили, что главный победитель будет определен путем жеребьевки и им оказалась Эмилия Ягубова.

"Рада быть участницей такого широкомасштабного международного фестиваля. Думаю, для всех участников фестиваль замечательная возможность продемонстрировать свои музыкальные способности, познакомиться с коллегами из других стран, и конечно, посетить Грузию. Эта победа для меня очень важна и даже не могу выразить эмоций! Спасибо Грузии, спасибо этой маленькой девочке, которая вытащила мое имя из конверта. Наверное, это судьба!", - отметила Эмилия.

Все участники конкурса получили призы от спонсоров мероприятия. В проекте участвовали молодые исполнители из Азербайджана, России, Турции, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Греции и других стран Шелкового пути.

(Автор: Вугар Иманов)

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