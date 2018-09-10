Мехрибан Эфенди представит на Всемирных играх в Черногории уникальную картину (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, сюрреалист Мехрибан Эфенди представит страну на Bceмирных играх искусств (World Art Games) в рамках фестиваля Oda to Life, который пройдет в Подгорице (Черногория, Монтенегро) с 15 по 23 сентября, сообщила Trend Life художница.

Фестиваль организован министерствами культуры, туризма и образования Монтенегро. Президент World Art Games – Микки Попович.Визит организован при содействии Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанской государственной художественной галереи, консульства Монтенегро в Азербайджане и организации International Cultures.

Мехрибан Эфенди представит четыре произведения "Жемчужная звезда", "Мечты", "Бута" и "Импрессия".

"В фестивале примут участие художники из более двадцати стран, актеры всемирно известного оперного театра Ла Скала, известные киноактеры и множество гостей из разных сфер искусств, которые превратят это событие в грандиозный праздник, объединяющий народы", - сообщила Мехрибан Эфенди.

Интересно, что художница впервые представит широкой общественности оригинал своей картины "Жемчужная звезда", которая в 2012 году была продемонстрирована Art Takes times Squire на LED-экранах улицах Бродвея в Нью-Йорке. Эта картина выиграла приз зрительских симпатий среди работ 100 000 художников и фотографов со всего мира.

(Автор: Вугар Иманов)

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