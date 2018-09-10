Мехрибан Эфенди представит на Всемирных играх в Черногории уникальную картину (ФОТО)

10 сентября 2018 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, сюрреалист Мехрибан Эфенди представит страну на Bceмирных играх искусств (World Art Games) в рамках фестиваля Oda to Life, который пройдет в Подгорице (Черногория, Монтенегро) с 15 по 23 сентября, сообщила Trend Life художница.

Фестиваль организован министерствами культуры, туризма и образования Монтенегро. Президент World Art Games – Микки Попович.Визит организован при содействии Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанской государственной художественной галереи, консульства Монтенегро в Азербайджане и организации International Cultures.

Мехрибан Эфенди представит четыре произведения "Жемчужная звезда", "Мечты", "Бута" и "Импрессия".

"В фестивале примут участие художники из более двадцати стран, актеры всемирно известного оперного театра Ла Скала, известные киноактеры и множество гостей из разных сфер искусств, которые превратят это событие в грандиозный праздник, объединяющий народы", - сообщила Мехрибан Эфенди.

Интересно, что художница впервые представит широкой общественности оригинал своей картины "Жемчужная звезда", которая в 2012 году была продемонстрирована Art Takes times Squire на LED-экранах улицах Бродвея в Нью-Йорке. Эта картина выиграла приз зрительских симпатий среди работ 100 000 художников и фотографов со всего мира.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский сюрреалист открывает портал в Москве через мистику ночи
Культура 28 марта 16:47
Премьер Черногории посетит Азербайджан (Эксклюзив)
Политика 2 марта 16:04
Азербайджанский сюрреализм в Португалии (ФОТО)
Культура 13 декабря 2017 15:44
Картины Мехрибан Эфенди будут представлены на музыкальном фестивале в США (ФОТО)
Культура 29 марта 2017 18:15
Картины Мехрибан Эфенди вошли в книгу лучших сюрреалистов современности (ФОТО)
Культура 11 декабря 2016 14:25
Азербайджанская актриса красочно воплотила Новруз и 8 марта (ФОТО)
Стиль 7 марта 2016 11:54
Лента новостей
Народный банк Казахстана учредил "дочку" в Узбекистане
Узбекистан 15:29
В Азербайджане откроется посольство Bitcoin
ИКТ 15:26
ВБ доволен уровнем сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 15:21
Казахстан увеличил финансирование ремонта дорог
Бизнес 15:17
В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам будут проводиться мониторинги
Общество 15:15
Китай заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере медицинского туризма
Беларусь 15:11
Стратегия мира и безопасности: объединяя усилия в противодействии терроризму
Туркменистан 15:10
В Азербайджане на участке Джалилабад-Масаллы ведется капремонт железной дороги (ФОТО)
Экономика 15:06
Azer Turk Bank дал старт кампании “Погода низких процентов”
Бизнес 14:54